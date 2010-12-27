В сентябре для станции метро "Янино" зарезервируют землю в Ленобласти

Правительство области и Петербурга готовы к сотрудничеству.

В Петербурге зарезервируют территорию в "Янино" Всеволожского района для будущего строительства станции метро и прилегающего депо. По сведениям от представителей Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, на данный нужды потребуется 25 га земли. Вопрос будет урегулирован с правительством Ленинградской области. Об этом сообщает "Мойка78".

Как отмечают чиновники, конкретный участок будет выбран уже в сентября этого года. На данный момент корректируется план Заневского городского поселения, в состав которого входит Янино. В проекте отразятся данные специалиста, занимающегося чертежами и планированием продлением подземки Северной столицы.

Отметим, что н строение новой станции уйдет около 13 лет. "Янино" будет относиться к Адмиралтейско-Охтинской линии.

Фото: Piter.tv