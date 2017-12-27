В Ленобласти трое мужчин насильно удерживали в доме девушку

Потерпевшая провела в заточении все новогодние праздники.

Во Всеволожском районе Ленинградской области правоохранительные органы задержали трех мужчин, которых подозревают в насильственном лишении свободны девушки. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в канун Нового года мужчины в возрасте от 23 до 37 заманили потерпевшую в один из домов в деревне Янино и закрыли ее там. Отмечается, что местной жительнице удалось самостоятельно освободиться и выбраться из дома.

По факту случившегося ведется расследование. Также разыскиваются лица, которые могли быть причастны к преступлению. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы лиц по предварительному сговору".