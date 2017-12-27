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В Ленобласти трое мужчин насильно удерживали в доме девушку
Сегодня, 12:05
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nadiputintseva
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В Ленобласти трое мужчин насильно удерживали в доме девушку

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Потерпевшая провела в заточении все новогодние праздники.

Во Всеволожском районе Ленинградской области правоохранительные органы задержали трех мужчин, которых подозревают в насильственном лишении свободны девушки. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в канун Нового года  мужчины в возрасте от 23 до 37 заманили потерпевшую в один из домов в деревне Янино и закрыли ее там. Отмечается, что местной жительнице удалось самостоятельно освободиться и выбраться из дома.

По факту случившегося ведется расследование. Также разыскиваются лица, которые могли быть причастны к преступлению. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "незаконное лишение свободы лиц по предварительному сговору".

 

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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