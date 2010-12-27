В Якутии обнаружено мумифицированное тело жеребенка

Лошадь жила более 40 тысяч лет назад.

В Сибири ученые-археологи откопали в земле тушку жеребенка, который жил более 40 тысяч лет назад. Экспонат был презентован в Музее мамонта Северо-Восточного университета в Якутии. Сейчас находка располагается в криохранилище.

Специалисты рассказали, что обнаружили останки древней лошади в период с 9 по 14 августа во время экспедиции в Батагайском разломе.

Туша без телесных повреждений, сохранилась даже шерсть, что очень редко бывает в случае со столь древними находками. Предположительный возраст жеребенка около двух месяцев. рассказывает заведующий музея Семен Григорьев

Специалисты добавили, что 30-40 тысяч лет назад на указанной территории проживал другой вид лошадей - ленский, который значительно отличается от современных лошадей.

В настояще время эксперты сделали пробы шерсти и кожи останков жеребенка. Полученная информация будет полезна для анализа исторического периода и может быть использована в исследованиях специалистов.

Напомним, что петербурженка в купленном рисе нашла заточку.

Фото: пресс-служба СВФУ