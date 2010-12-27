Петербурженка в купленном рисе нашла заточку

Готовка ужина превратилась для местной жительницы в неожиданное приключение.

Петербурженка купила в продуктовом магазине упаковку риса с "сюрпризом": в белой массе она обнаружила заточку. Об этом жертва некачественного товара сообщила в социальной сети "Вконтакте".

Как отмечает женщина, она собиралась приготовить дома ленивые голубцы, но находка внесли коррективы в продолжение вечера. Пострадавшая заявила, что сделала покупку в заведении "Семишагофф". В комментариях к посту знающие люди действительно подтвердили опасения местной жительницы о том, что найденное холодное оружие является заточкой. При этом, предмет с особой бережностью был закопан в середину массы, а не лежал на поверхности пачки. Производителем товара указана компания "Бастион".

Некоторые не поверили в историю петербурженки. Они считают, что пакет разорвался бы изнутри с таким острым объектом, поэтому бы не дошел до прилавка магазина.

Фото: Вконтакте