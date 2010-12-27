В Волосовском районе будут выпускать пять видов сыра

В Волосовском районе Ленобласти открылось предприятие по производству сыра. Молочную продукцию здесь будут делать по итальянской технологии.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Волосовском районе Ленобласти открылось предприятие по производству сыра. Молочные продукты будут изготавливать по итальянской технологии.



Цех по производству сыра находится на территории животноводческого хозяйства "Сумино". Мощность производства - 600 кг продукции в сутки. В хозяйстве оборудовали линии по производству молочных продуктов по итальянской технологии. Ассортимент состоит из пяти сортов сыра: буратта, моцарелла, скаморца, рикотта и правола. Это совместный российско-итальянский проект, изделия выпускаются под собственным брендом "Сорренто".



Объем инвестиций в строительство предприятия и закупку необходимого оборудования составил порядка 20 млн рублей.