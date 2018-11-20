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В Волхове пьяный мужчина избил до смерти свою возлюбленную
Сегодня, 17:21
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KaterinaKono13

В Волхове пьяный мужчина избил до смерти свою возлюбленную

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Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы.

В городе Волхове Ленинградской области завершено расследование по делу о смерти молодой женщины в результате избиения. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости" со ссылкой на правоохранительные источники. 

Бывший сожитель женщины приревновал ее и избил до смерти, сообщили в СК по Ленинградской области 5 февраля. Пара пришла в гости к знакомому, за бутылкой спиртного началась ссора и мужчина напал на женщину.

Известно, что прежде у подсудимого также имелись судимости. В настоящее время все результаты расследования направлены в суд. Обвиняемый полностью подтверждает свою виновность и на протяжении расследования оказывал сыщикам всю необходимую помощь.

Отметим, мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия,

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