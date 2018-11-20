В Волхове пьяный мужчина избил до смерти свою возлюбленную

Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы.

В городе Волхове Ленинградской области завершено расследование по делу о смерти молодой женщины в результате избиения. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости" со ссылкой на правоохранительные источники.

Бывший сожитель женщины приревновал ее и избил до смерти, сообщили в СК по Ленинградской области 5 февраля. Пара пришла в гости к знакомому, за бутылкой спиртного началась ссора и мужчина напал на женщину.

Известно, что прежде у подсудимого также имелись судимости. В настоящее время все результаты расследования направлены в суд. Обвиняемый полностью подтверждает свою виновность и на протяжении расследования оказывал сыщикам всю необходимую помощь.

Отметим, мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"