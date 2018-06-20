В Волхове будут производить минеральные удобрения для всего мира

Рекордные инвестиции, рост индекса промышленного производства и более 100 миллиардов доходов бюджета – вот первые итоги реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области. Об этом говорили на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата региона. Одной из главных повесток дня стал проект строительства нового предприятия группы компаний "Фосагро" в городе Волхов, который реализует комплексную программу развития химического производства по выпуску удобрений.
Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли РФ:
Роль таких компаний как "Фосагро" в экономике России вообще трудно переоценить. Компания выпускает конкурентно способный продукт, компания инвестирует десятки миллиардов рублей в создание объектов, причем это продукт экспортно ориентированный, который всегда имел, имеет и будет иметь свою нишу на любых глобальных рынках.
Волховское АО "Метахим" влилось в группу компаний "Фосагро" еще в 2012 году. С тех пор началась грандиозная реконструкция завода. Первым делом расширили продуктовую линейку и в дополнение к триполифосфату натрия стали выпускать комплексные удобрения. Сегодня здесь готовятся производить фосфорную и серную кислоту – всего 15 марок минеральных в том числе водорастворимых удобрений на экспорт и внутренний рынок, которые могут использоваться для тепличных хозяйств и открытых грунтов с капельным поливом.
Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО "ФосАгро":
Мы не восстановили предприятие, мы снесли 40 построек. Сегодня это заново выстроенный новый комплекс. Это две дороги: северная и октябрьская, это 2 порта: Мурманск, Усть-Луга. Это газ. Для нас это еще и короткое плечо по доставке апатитового концентрата, понятно, что стратегически оно просматривается как наша долговременная инвестиция.
Строительство новой производственной линии должны завершить к 2023 году. Волховский комплекс будет на полном самобеспечении электроэнергией и паром. А высокоэффективная очистка позволит избавиться от вредных выбросов. Кроме того, предприятие полностью откажется от слива отходов в очистные сооружения Ленинградской области. Технологии позволяют полностью перерабатывать образовывающиеся сточные воды внутри завода.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:
Инвестиции компании "Фосагро" в волховскую площадку даст возможность развития всему региону. Я уже говорил, что это не просто точечные инвестиции в одно место. Это цепочка всех смежных предприятий, начиная со строительной отрасли, которая будет здесь строить завод, и заканчивая всеми предприятиями, которые сотрудничать с новым заводом. Это конечно же, развитие малого и среднего бизнеса района. Это и новые рабочие места.
После презентации проекта строительства завода участники совета посетили спортивный праздник в Волхове - физкультурно-оздоровительный фестиваль "ДРОЗД". Он был основан компанией "Фосагро" в 2002 году. Сегодня в городах, где работают предприятия компании, в спортивных секциях занимаются примерно 5500 детей. В Волхове работает 12 спортивных секций, которые посещают около семисот ребят. спортсмены Волховского района уже не раз занимали призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях по рукопашному бою, плаванию и мини-футболу. В завершении программы участники совета осмотрели новые мощности завода "Метахим" и расписались на стенде о старте реализации инвестпроекта по развитию Волховского производственного кластера.
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