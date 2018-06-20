В Волхове будут производить минеральные удобрения для всего мира

К 2023 году на базе волховского завода «Метахим» группой компаний «Фосагро» будет построено одно из самых современных предприятий химической промышленности. Волховский кластер позволит выпускать более 840 тысяч тонн готовых удобрений на экспорт и внутренний рынок. Кроме того, завод принесет региону 250 рабочих мест, социальную инфраструктуру, музей и храм. А само производство будет отвечать самым последним стандартам по экологии и безопасности.

Рекордные инвестиции, рост индекса промышленного производства и более 100 миллиардов доходов бюджета – вот первые итоги реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области. Об этом говорили на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата региона. Одной из главных повесток дня стал проект строительства нового предприятия группы компаний "Фосагро" в городе Волхов, который реализует комплексную программу развития химического производства по выпуску удобрений.

Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли РФ:

Роль таких компаний как "Фосагро" в экономике России вообще трудно переоценить. Компания выпускает конкурентно способный продукт, компания инвестирует десятки миллиардов рублей в создание объектов, причем это продукт экспортно ориентированный, который всегда имел, имеет и будет иметь свою нишу на любых глобальных рынках.

Волховское АО "Метахим" влилось в группу компаний "Фосагро" еще в 2012 году. С тех пор началась грандиозная реконструкция завода. Первым делом расширили продуктовую линейку и в дополнение к триполифосфату натрия стали выпускать комплексные удобрения. Сегодня здесь готовятся производить фосфорную и серную кислоту – всего 15 марок минеральных в том числе водорастворимых удобрений на экспорт и внутренний рынок, которые могут использоваться для тепличных хозяйств и открытых грунтов с капельным поливом.

Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО "ФосАгро":

Мы не восстановили предприятие, мы снесли 40 построек. Сегодня это заново выстроенный новый комплекс. Это две дороги: северная и октябрьская, это 2 порта: Мурманск, Усть-Луга. Это газ. Для нас это еще и короткое плечо по доставке апатитового концентрата, понятно, что стратегически оно просматривается как наша долговременная инвестиция.

Строительство новой производственной линии должны завершить к 2023 году. Волховский комплекс будет на полном самобеспечении электроэнергией и паром. А высокоэффективная очистка позволит избавиться от вредных выбросов. Кроме того, предприятие полностью откажется от слива отходов в очистные сооружения Ленинградской области. Технологии позволяют полностью перерабатывать образовывающиеся сточные воды внутри завода.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:

Инвестиции компании "Фосагро" в волховскую площадку даст возможность развития всему региону. Я уже говорил, что это не просто точечные инвестиции в одно место. Это цепочка всех смежных предприятий, начиная со строительной отрасли, которая будет здесь строить завод, и заканчивая всеми предприятиями, которые сотрудничать с новым заводом. Это конечно же, развитие малого и среднего бизнеса района. Это и новые рабочие места.

После презентации проекта строительства завода участники совета посетили спортивный праздник в Волхове - физкультурно-оздоровительный фестиваль "ДРОЗД". Он был основан компанией "Фосагро" в 2002 году. Сегодня в городах, где работают предприятия компании, в спортивных секциях занимаются примерно 5500 детей. В Волхове работает 12 спортивных секций, которые посещают около семисот ребят. спортсмены Волховского района уже не раз занимали призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях по рукопашному бою, плаванию и мини-футболу. В завершении программы участники совета осмотрели новые мощности завода "Метахим" и расписались на стенде о старте реализации инвестпроекта по развитию Волховского производственного кластера.