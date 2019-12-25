В Выборгском районе завершили ремонт моста через Вуоксу

Специалисты полностью обновили дорожное покрытие, отремонтировали девять опор, водопропускные трубы на подходах, создали новое пролетное строение.

В пятницу, 5 октября, в Ленинградской области завершили капитальный ремонт моста на 36-м км автодороги "Выборг-Светогорск".

Как рассказали в пресс-службе Федерального дорожного агентства, специалисты полностью обновили дорожное покрытие, отремонтировали девять опор, водопропускные трубы на подходах, создали новое пролетное строение. Кроме этого, они установили барьерное и перильное ограждения, установили освещение. Отдельное внимание дорожники уделили пешеходной зоне.

Движение запущено по двум полосам. Отметим, что габарит проезжей части расширен до 10 метров. После ремонтных работ дорожное полотно соответствует нормативам и требованиям безопасности, а также может выдержать любую транспортную нагрузку.

Ранее мы сообщали, что в Выборгском районе усилили контроль за соблюдением антиковидных ограничений. В частности, увеличили количество проводимых проверок масочного режима. Рейды проводятся на предприятиях сферы торговли и услуг, в общественном транспорте.

Фото: пресс-служба Федерального дорожного агентства