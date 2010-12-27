В Выборгском районе завершен отопительный сезон

Соответствующее распоряжение подписал лично глава Администрации Геннадий Орлов.

В Выборгский район окончательно пришла весна. В ближайшее время во всех домах района постепенно уйдет тепло из батарей. Это связано с официальным завершением отопительного сезона на территории всего Выборгского района. Распоряжение № 297-р, подписанное главой районной администрации Геннадием Орловым, уже опубликовано в Сети. Кроме того, официально завершен отопительный сезон и на территории МО "Город Выборг".

Представители администарции отметили, что данное решение связано с установившейся на Северо-Западе теплой погодой. По законодательству, при постоянной среднесуточной температуре в +8 градусов, в населенных пунктах района начинается периодическое протапливание. А 5-суточный период с температурой воздуха в +10 градусов означает окончание отопительного сезона. Эти правила едины для всей Ленинградской области.

Узнать подробности распоряжения главы Администрации Выборгского района Геннадия Орлова можно узнать на сайте МО "Выборгский район". Документ уже получили руководители теплоснабжающих организаций.