В Выборгском районе иностранец зарезал женщину и едва не убил ее дочь

Девушка доставлена в больницу с ножевым ранением в полости живота.

В Выборгском районе Ленобласти мигрант из Молдовы после ссоры со своей русской сожительницей зарезал ее. Об этом сообщает сетевое издание "47Новостей". После произошедшего мужчина ранил ножом в живот 20-летнюю дочь убитой женщины и попытался скрыться с места преступления.

В половине первого часа ночи 25 марта в поселке Ольшаники 44-летний гражданин Молдовы поссорился со своей 40-летней сожительницей и зарезал женщину. После этого он нанес удар ножом ее 20-летней дочери и скрылся.

Девушка доставлена в больницу с ножевым ранением в полости живота. Медики диагностируют тяжелое состояние пациентки. Также известно, что мужчина в настоящее время задержан, ведется расследование.

Источник: сетевое издание "47Новостей"