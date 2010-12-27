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В Выборгском районе иностранец зарезал женщину и едва не убил ее дочь
Сегодня, 11:43
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KaterinaKono13

В Выборгском районе иностранец зарезал женщину и едва не убил ее дочь

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Девушка доставлена в больницу с ножевым ранением в полости живота.

В Выборгском районе Ленобласти мигрант из Молдовы после ссоры со своей русской сожительницей зарезал ее. Об этом сообщает сетевое издание "47Новостей". После произошедшего мужчина ранил ножом в живот 20-летнюю дочь убитой женщины и попытался скрыться с места преступления. 

В половине первого часа ночи 25 марта в поселке Ольшаники 44-летний гражданин Молдовы поссорился со своей 40-летней сожительницей и зарезал женщину. После этого он нанес удар ножом ее 20-летней дочери и скрылся.

Девушка доставлена в больницу с ножевым ранением в полости живота. Медики диагностируют тяжелое состояние пациентки. Также известно, что мужчина в настоящее время задержан, ведется расследование. 

Источник: сетевое издание "47Новостей"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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