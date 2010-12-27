В Выборгском районе задержали мужчин, укравших 4 мобильника и 28 тысяч рублей

Злоумышленники угрожали продавцу расправой.

Сотрудники полиции задержали двух злоумышленников, которые, угрожая продавцу расправой, похитили мобильные телефоны и деньги на улице Орбели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествие произошло в понедельник, 22 октября. Из кассы злоумышленники забрали 28 тысяч рублей, а также четыре мобильных телефона.

По данному факту Следственным Управлением УМВД по Выборгскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ. пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В рамках розыскных мероприятий, сотрудникам полиции удалось задержать четырех граждан среднеазиатской республики в возрасте от 21 до 33 лет. В месте их проживания были найдены украденные телефоны, два ножа, два пневматических пистолета. Полиция продолжает искать тех, кто мог бы быть соучастником преступления, а также выяснять, не совершили ли задержанные других преступлений.

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Фото: Piter.tv