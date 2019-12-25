В Выборгском районе ведут круглосуточный контроль уборки дорог

В первую очередь проверялась очистка тротуаров в центральной и старой части Выборга.

В Выборге ведут круглосуточную проверку уборки тротуаров и дорог. Соответствующее поручение дал глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов.

Сегодня состоялась плановая проверка работы подрядных организаций, осуществляющих уборку города от снега и наледи. В первую очередь специалисты проверяли центральную и старую часть города. Известно, что обработка тротуаров осуществляется гранитной крошкой.

Ежедневно очищать дороги выходит порядка 30 единиц механизированной техники и 10-15 дворников.

Ранее мы сообщали о том, что администрация Выборгского района проверила качество уборки коммунальных служб.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО