Администрация Выборгского района проверила качество уборки коммунальных служб

Глава районной администрации Ильдар Гилязов провел совещание.

Администрация Выборгского района оценила качество содержания городских территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Известно, что проверку инициировал глава районной администрации Ильдар Гилязов. В ходе рейдов выявлены нарушения в сроках и качестве уборки городских улиц и тротуаров. Было сделано более 350 фотографий, подтверждающих эти факты.

За некачественное исполнение муниципальных контрактов будьте готовы к штрафным санкциям Ильдар Гилязов.

Также Гилязов пообещал, что соответствующие проверки будут проходить ежедневно.

Ранее мы сообщали о том, что Дед Мороз и Йоулупукки поздравили жителей Выборгского района с Новым годом.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО