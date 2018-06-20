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В Выборгском районе стартовала ежегодная кампания против бешенства животных
Сегодня, 13:14
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KaterinaKono13

В Выборгском районе стартовала ежегодная кампания против бешенства животных

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Выборгская ветеринарная служба призывает граждан не трогать приманки, которые представляют собой коричневые брикеты с сильным запахом рыбного экстракта.

С целью обеспечения в 2019 году эпизоотического благополучия на территории Выборгского района будет проведена весенняя и осенняя иммунизация против бешенства диких плотоядных животных путем раскладки съедобных брикетов-приманок.

С 23 апреля по 15 мая специалисты "Станции по борьбе с болезнями животных  Выборгского района" совместно с охотопользователями запланировали осуществить раскладку вакцины в количестве 55200 доз на территории лесного массива вдоль границы с Финляндией.

Выборгская ветеринарная служба призывает граждан не трогать приманки, которые представляют собой коричневые брикеты с сильным запахом рыбного экстракта.

Вакцина безвредна и лечебными свойствами не обладает. Она вызывает формирование стойкого иммунного ответа у диких плотоядных животных к вирусу бешенства на 21 сутки после однократного применения продолжительностью 12 месяцев.

сообщила начальник отдела аграрной политики администрации Выборгского района Елена Мерзликина

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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