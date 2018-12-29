В Выборгском районе состоятся Всероссийские соревнования по ориентированию на лыжах

В период с 30 января по 4 февраля в Цвелодубово состоятся Всероссийские игры по спортивному ориентированию на лыжах. Об этом сообщает сетевое издание "Online.47".
Помимо нынешних спортсменов в Выборгский район прибудут ветераны и студенты, для которых пройдут "Чемпионат Ветеранов" и студенческие соревнования с юниорскими отборами на международные соревнования.
Как сообщили в пресс-службе Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга, окрестности Цвелодубово для соревнований такого уровня были выбраны неслучайно.
Здесь созданы прекрасные условия для проведения соревнований по ориентированию самого высокого уровня благодаря интересной местности и разнообразному рельефу.
Всероссийские соревнования:
1 февраля — лыжная гонка – спринт
2 февраля — лыжная гонка – классика
3 февраля — лыжная гонка – лонг
4 февраля — день отъезда
Всероссийские соревнования "Чемпионат Ветеранов":
1 февраля — лыжная гонка - классика
2 февраля — лыжная гонка - классика
3 февраля — лыжная гонка - классика
4 февраля — день отъезда
Отметим, награждать победителей будут каждый день соревнований - на территории ДОЛ "Голубое озеро".
Источник: сетевое издание "Online.47"
Фото: Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга
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