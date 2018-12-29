В Выборгском районе состоятся Всероссийские соревнования по ориентированию на лыжах

В Цвелодубово прибудут сильнейшие спортсмены-ориентировщики со всех уголков страны.

В период с 30 января по 4 февраля в Цвелодубово состоятся Всероссийские игры по спортивному ориентированию на лыжах. Об этом сообщает сетевое издание "Online.47".

Помимо нынешних спортсменов в Выборгский район прибудут ветераны и студенты, для которых пройдут "Чемпионат Ветеранов" и студенческие соревнования с юниорскими отборами на международные соревнования.

Как сообщили в пресс-службе Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга, окрестности Цвелодубово для соревнований такого уровня были выбраны неслучайно.

Здесь созданы прекрасные условия для проведения соревнований по ориентированию самого высокого уровня благодаря интересной местности и разнообразному рельефу.

Всероссийские соревнования:

1 февраля — лыжная гонка – спринт

2 февраля — лыжная гонка – классика

3 февраля — лыжная гонка – лонг

4 февраля — день отъезда

Всероссийские соревнования "Чемпионат Ветеранов":

1 февраля — лыжная гонка - классика

2 февраля — лыжная гонка - классика

3 февраля — лыжная гонка - классика

4 февраля — день отъезда

Отметим, награждать победителей будут каждый день соревнований - на территории ДОЛ "Голубое озеро".

Источник: сетевое издание "Online.47"

Фото: Федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга