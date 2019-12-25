Администрация Гончаровского поселения стала одним из партнеров акции "Чистые игры" на территории карьера Толоконниково.

В минувшие выходные в Выборгском районе состоялись соревнования по сбору и сортировке мусора "Чистые игры". С территории одного из любимых мест летнего отдыха горожан – карьера Толоконниково – собрано 935 кг мусора. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участники квеста на месте провели сортировку. Получилось 13 мешков стекла, 19 – пластика, 37 – металла, а также 184 покрышки, 33 батарейки и 15 кг крупного мусора.

Организаторами в Выборге выступают АНО "Экологические добровольческие проекты" и экологическое движение "Зелёное будущее". Администрация Гончаровского поселения стала одним из партнеров акции "Чистые игры" на территории карьера Толоконниково.

Ранее ученики и педагоги школы №1 Выборга посадили около учебного заведения туи.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО