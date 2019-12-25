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Ученики и педагоги школы №1 Выборга посадили около учебного заведения туи
Сегодня, 16:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ученики и педагоги школы №1 Выборга посадили около учебного заведения туи

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Так прошла экологическая акция "Зеленая Россия".

Совместная экологическая акция "Зеленая Россия", приуроченная ко Дню леса, была организована учениками и педагогами школы №1 Выборга и сотрудниками нескольких подразделений МЧС. Акцию провели с целью формирования бережного отношения к природе.

Во время мероприятия сотрудники ВДПО, 26-го пожарного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ленобласти и ОДН и ПР Выборгского района подарили школьникам туи. Ученики из 1-го и 8-го классов посадили их у входа в школу.

Ученики первого класса читали стихи о лесе, а восьмиклассники сажали туи, поливали их и украшали памятными знаками.

Ранее в Селезневском сельском поселении высадили более 10 000 хвойных деревьев.

Фото: pexels

Теги: деревья, зеленая россия, лес
Категории: Выборг, Лента новостей,

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