В Выборгском районе с 15 апреля начинается комплектование детских садов

До 14 апреля родители должны предоставить документы в комитет образования администрации МО "Выборгский район".

С 15 апреля по 31 июля в Выборгском районе Ленобласти пройдет плановое комплектование дошкольных образовательных организаций на 2021-2022 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С 15 марта до 14 апреля 2021 года соответствии с федеральным законодательством, родителям (законным представителям ребенка) в год предполагаемого зачисления ребенка в детский сад нужно предоставить в комитет образования администрации МО "Выборгский район" следующие документы:

- документы, подтверждающие право на первоочередное или преимущественное зачисление ребенка (при их наличии);

- регистрация ребенка по месту жительства или по месту пребывания (форма № 3 или форма № 8 или форма № 9) по закрепленной территории за образовательными организациями.

Также необходимы контактные телефоны родителей, адрес электронной почты, перечень приоритетных дошкольных учреждений.

Документы принимают на Выборгской улице, 30, этаж 3, кабинет 11 во вторник и четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Консультацию можно получить по телефону "горячей линии": 8 (81378) 333-08; 8 (81378) 255-30.

В 2021 году в Выборге благоустроят почти три десятка дворовых территорий и детских площадок.

Фото: Piter.tv