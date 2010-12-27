В Выборгском районе пройдут торжества в честь 30-летия вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан

Почтят память и тех солдат, которые исполняли служебный долг за пределами Отечества.

В предстоящую пятницу, 15 февраля, в Выборге состоится традиционный митинг. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

В сквере Мужества соберутся ветераны боевых действий, военные, представители администрации и общественных организаций, матери, вдовы и дети погибших при исполнении воинского долга, а также депутаты, жители, чтобы почтить память героев. Начало в 15 часов.

В 18.00 во Дворце культуры на ул. Советской, д. 16 начнется концертная программа с участием группы "Черные береты" . Вход свободный.

на ул. Советской, д. 16 начнется концертная программа с участием группы . Вход свободный. В школах Выборга и Выборгского района в эти дни проходят "Уроки мужества".

в эти дни проходят В поселениях проводятся тематические вечера, выставки, концертные программы, приуроченные к памятной дате.

15 февраля в п. Каменка Полянского сельского поселения состоится митинг с возложением цветов и памятный концерт. Начало в 13 часов.

состоится В г. Приморске концерт "Встреча четырех поколений" начнется в 18.00.

концерт начнется в В поселках Цвелодубово и Пушное Рощинского городского поселения в 15.00 состоится акция "Зажги свечу".

Рощинского городского поселения в состоится На городском кладбище Светогорска в 14 часов состоится церемония возложения венков и цветов.

в состоится Концерт для ветеранов боевых действий в Афганистане "Пока мы помним, мы живем" пройдет 16 февраля в п. Глебычево . Начало в 12.00.

пройдет в п. . Начало в Кроме того, 15 февраля в 11.00 выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" совместно со студентами 1 курса Выборгского филиала РАНХиГС проведет мероприятие "Живая память", приуроченное к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"