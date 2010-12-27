В Выборгском районе пройдут торжества в честь 30-летия вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан

В предстоящую пятницу, 15 февраля, в Выборге состоится традиционный митинг. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район".
В сквере Мужества соберутся ветераны боевых действий, военные, представители администрации и общественных организаций, матери, вдовы и дети погибших при исполнении воинского долга, а также депутаты, жители, чтобы почтить память героев. Начало в 15 часов.
- В 18.00 во Дворце культуры на ул. Советской, д. 16 начнется концертная программа с участием группы "Черные береты". Вход свободный.
- В школах Выборга и Выборгского района в эти дни проходят "Уроки мужества".
- В поселениях проводятся тематические вечера, выставки, концертные программы, приуроченные к памятной дате.
- 15 февраля в п. Каменка Полянского сельского поселения состоится митинг с возложением цветов и памятный концерт. Начало в 13 часов.
- В г. Приморске концерт "Встреча четырех поколений" начнется в 18.00.
- В поселках Цвелодубово и Пушное Рощинского городского поселения в 15.00 состоится акция "Зажги свечу".
- На городском кладбище Светогорска в 14 часов состоится церемония возложения венков и цветов.
- Концерт для ветеранов боевых действий в Афганистане "Пока мы помним, мы живем" пройдет 16 февраля в п. Глебычево. Начало в 12.00.
- Кроме того, 15 февраля в 11.00 выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" совместно со студентами 1 курса Выборгского филиала РАНХиГС проведет мероприятие "Живая память", приуроченное к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"
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