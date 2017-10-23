В одном из магазинов Выборгского района Петербурга подростки вынесли ящик с пожертвованиями, а после скрылись. Эта информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По опубликованным данным, инцидент произошел 19 октября. Двое подростков пришли в магазин и дождались момента, когда кассир отвлечется на обслуживание покупателя. Когда это произошло, один из злоумышленников незаметно вынес из магазина ящик с пожертвованиями.
Также в группе сообщается, что эти же ребята заявились в магазин через два дня и привели с собой еще 4 человека (двоих мальчиков и двоих девочек). Компания сразу направилась к месту, где ранее стоял ящик с пожертвованиями. Вероятно, они надеялись повторить дело минувших дней.
По данному делу в полицию было направлено соответствующее заявление.
Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
В Выборгском районе подростки вынесли ящик с пожертвованиями из магазина
В одном из магазинов Выборгского района Петербурга подростки вынесли ящик с пожертвованиями и скрылись. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
В одном из магазинов Выборгского района Петербурга подростки вынесли ящик с пожертвованиями, а после скрылись. Эта информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".