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Вчера, 21:24
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TretyakovaS
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В Выборгском районе подростки вынесли ящик с пожертвованиями из магазина

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В одном из магазинов Выборгского района Петербурга подростки вынесли ящик с пожертвованиями и скрылись. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

В одном из магазинов Выборгского района Петербурга подростки вынесли ящик с пожертвованиями, а после скрылись. Эта информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По опубликованным данным, инцидент произошел 19 октября. Двое подростков пришли в магазин и дождались момента, когда кассир отвлечется на обслуживание покупателя. Когда это произошло, один из злоумышленников незаметно вынес из магазина ящик с пожертвованиями.



Также в группе сообщается, что эти же ребята заявились в магазин через два дня и привели с собой еще 4 человека (двоих мальчиков и двоих девочек). Компания сразу направилась к месту, где ранее стоял ящик с пожертвованиями. Вероятно, они надеялись повторить дело минувших дней.

По данному делу в полицию было направлено соответствующее заявление.  

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

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Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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