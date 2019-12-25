В Выборгском районе отмечают День защиты детей

Раньше всех ребят поздравили Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов.

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный праздник – День защиты детей. Ребят из Выборгского района поздравили глава муниципального образования Дмитрий Никулин и глава местной администрации Геннадий Орлов. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Представители власти отметили, насколько ребенку важна поддержка семьи с ранних лет: именно поэтому праздник посвящен и родителям, бабушкам и дедушкам, которые помогают развиваться, познавать мир с самых ранних лет.

Также муниципалы выразили гордость за достижения юных выборжцев и детей из граничащих с городом поселений. Были упомянуты педагоги и воспитатели, благодаря которым малыши и подростки раскрывают свои таланты в творчестве, спорте, науке, одерживают победы на конкурсах и фестивалях, олимпиадах и соревнованиях.

Искренне желаем всем ребятам Выборгского района мира, добра, благополучия, счастья и радости. Пусть детство будет радостным, беззаботным, счастливым. Пусть обязательно исполнятся все заветные мечты. С праздником! резюмировали Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО