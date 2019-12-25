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В Выборгском районе отмечают День защиты детей
Сегодня, 9:08
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В Выборгском районе отмечают День защиты детей

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Раньше всех ребят поздравили Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов.

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный праздник – День защиты детей. Ребят из Выборгского района поздравили глава муниципального образования Дмитрий Никулин и глава местной администрации Геннадий Орлов. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Представители власти отметили, насколько ребенку важна поддержка семьи с ранних лет: именно поэтому праздник посвящен и родителям, бабушкам и дедушкам, которые помогают развиваться, познавать мир с самых ранних лет.

Также муниципалы выразили гордость за достижения юных выборжцев и детей из граничащих с городом поселений. Были упомянуты педагоги и воспитатели, благодаря которым малыши и подростки раскрывают свои таланты в творчестве, спорте, науке, одерживают победы на конкурсах и фестивалях, олимпиадах и соревнованиях.

Искренне желаем всем ребятам Выборгского района мира, добра, благополучия, счастья и радости. Пусть детство будет радостным, беззаботным, счастливым. Пусть обязательно исполнятся все заветные мечты. С праздником!

резюмировали Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов

 Ранее мы рассказали о том, что Выборгский филиал РАНХиГС подвёл итоги виртуального Дня открытых дверей.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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