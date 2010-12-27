В Выборгском районе неизвестные обкидывают автомобили яйцами

Вечером 14 августа, на Дрезденской улице неизвестные начали обкидывать проезжающие машины яйцами. Очевидцы сообщают, что подобная шалость вылилась в весьма неприятные повреждения автомобилей.

Я не остановилась сразу, о чем очень пожалела, хотя я бы все равно из не догнала. Как итог, испорчено лакокрасочное покрытие, царапины очень ощутимые

сообщает пострадавшая