В Выборгском районе неизвестные обкидывают автомобили яйцами

Вечером 14 августа, на Дрезденской улице неизвестные начали обкидывать проезжающие машины яйцами. Очевидцы сообщают, что подобная шалость вылилась в весьма неприятные повреждения автомобилей.
Я не остановилась сразу, о чем очень пожалела, хотя я бы все равно из не догнала. Как итог, испорчено лакокрасочное покрытие, царапины очень ощутимые
сообщает пострадавшая
На снимках, которыми поделились автовладельцы хорошо заметны белые царапины на машине.
По мнению очевидцев, таким образом развлекаются дети.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петерубрг/ВК