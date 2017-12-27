В Выборгском районе загорелось кафе

На перекрёстке пр. Луначарского и пр. Культуры сгорело кафе.

Вечером 24 января на углу перекрестка пр. Луначарского и пр. Культуры загорелся павильон, в котором находилось кафе "Мясо и хлеб", сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

"Сообщение о пожаре на проспекте Луначарского, 76 поступило в 21.12. Загорелся отдельно стоящий павильон, в котором располагается кафе "Мясо и хлеб", рассказали в пресс-службе городского МЧС "Фонтакнке".

Информации о пострадавших не поступало. Также неизвестна причина возгорания.

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург