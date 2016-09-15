В Выборгском районе Петербурга спроектируют парк площадью более 10 гектаров

Пространство появится между улицами Валерия Гаврилина и Заречной, проектирование завершат в первом квартале 2027 года.

Компания "Главстрой Санкт-Петербург" начала разработку проектной документации для парка в жилом комплексе "Северная долина", расположенном в Выборгском районе города. Документ о реализации инициативы был подписан между застройщиком, местной администрацией и Комитетом имущественных отношений.

Зелёная зона площадью свыше 108 тысяч квадратных метров разместится на участке, ограниченном улицами Валерия Гаврилина и Заречной. В настоящее время специалисты прорабатывают архитектурные и планировочные решения для будущего общественного пространства, которое должно стать новым центром притяжения для жителей микрорайона.

Основой концепции станет бережное отношение к существующему природному ландшафту и сохранение сложившейся экосистемы. Прогулочные маршруты будут проложены с учётом уже сложившихся пешеходных потоков, чтобы пространство было максимально удобным и востребованным. Помимо дорожек для прогулок, в парке предусмотрят площадки для отдыха, встреч и досуга на открытом воздухе. Окончательный перечень объектов определят по итогам проектирования и согласований.

Создание качественных общественных пространств является одним из приоритетов "Главстроя" при реализации проектов комплексного освоения территорий. Девелопер последовательно развивает рекреационную инфраструктуру в своих жилых районах, формируя среду, комфортную для жителей всех возрастов. Подобный подход уже применён в "Северной долине" и "Юнтолово", где наряду с жильём появились благоустроенные дворы, прогулочные зоны, спортивные и игровые площадки. Для разработки общественных пространств компания привлекает ландшафтных архитекторов и дендрологов.

Завершить проектные работы планируется в первом квартале 2027 года.

Фото: пресс-служба "Главстрой Санкт-Петербург"