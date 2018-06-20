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В Выборгском районе 11-летний школьник попал в ДТП на мотоцикле
Вчера, 22:41
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KaterinaKono13

В Выборгском районе 11-летний школьник попал в ДТП на мотоцикле

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Жизни ребенка ничто не грозит.

В минувший вторник, 23 апреля, в Выборгском районе Ленобласти подросток 11-ти лет попал в аварию, не справившись с управлением мотоциклом на проезжей части.  

Авария произошла на Школьной улице в поселке Возрождение. Известно, что мотоциклом KAYO управлял мальчик 11 лет, вполне логично, что прав у подростка не было. Не справившись с управлением, школьник упал на проезжую часть.

Мальчика доставили в срочном порядке в местную городскую больницу. Медики сообщили, что его жизни ничто не угрожает. 

Источник: сетевое издание "Online.47"

Теги: выборг, дтп, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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