В Выборгском районе 11-летний школьник попал в ДТП на мотоцикле

Жизни ребенка ничто не грозит.

В минувший вторник, 23 апреля, в Выборгском районе Ленобласти подросток 11-ти лет попал в аварию, не справившись с управлением мотоциклом на проезжей части.

Авария произошла на Школьной улице в поселке Возрождение. Известно, что мотоциклом KAYO управлял мальчик 11 лет, вполне логично, что прав у подростка не было. Не справившись с управлением, школьник упал на проезжую часть.

Мальчика доставили в срочном порядке в местную городскую больницу. Медики сообщили, что его жизни ничто не угрожает.

Источник: сетевое издание "Online.47"