В Выборгском УМВД открыли музей

В официальных документах он именуется "комната истории".

Сегодня в Выборгском УМВД торжественно открыт музей. Символическую красную ленточку перерезали начальник УМВД Эдвардас Вашкис и заместитель председателя совета ветеранов Геннадий Волков. Об этом сообщает газета "Выборг".

Собирали и оформляли материал ведомственный совет ветеранов под руководством Анатолия Петрова, совместно с действующими сотрудниками и коллегами-общественниками из других подразделений Ленинградской области. В Выборгском УМВД по этому случаю даже издали специальный приказ № 178 от 17 июля. Цель данного проекта – патриотическое, профессионально-нравственное воспитание личного состава, профориентационная работа со школьниками и кадетами.

Мы надеемся, что открытая экспозиция будет связующим звеном между ветеранами и действующим личным составом нашего УМВД. На следующем этапе совет ветеранов принял решение о сборе средств для создания и установки барельефа в память о погибших сотрудниках при защите Выборга в годы войны и при исполнении служебного долга в наше время. Анатолий Петров, руководитель ведомственного совета ветеранов

Эдвардас Вашкис пообещал, что двери музея будут всегда открыты не только для сотрудников полиции и их семей, но и для каждого желающего. Экспозиция будет и дальше пополняться и развиваться.

Фото: газета "Выборг"