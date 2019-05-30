В Выборге запустят программу реабилитации детей-инвалидов в бассейне

Такое решение было принято после обращения местной жительницы к главе администрации Выборгского района.

В Выборге открываются дополнительные возможности реабилитации для детей-инвалидов. Занятия по новой программе будут проходить в специализированном бассейне, оборудованном для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализован по обращению жительницы Выборга к главе администрации Выборгского района, в рамках приема, который прошел в феврале.

Нина Георгиевна пришла на прием с болью о том, что в Выборге много детей, нуждающихся в помощи.

У нас есть специализированный центр. И бассейн адаптирован для инвалидов. Но не хватает оборудования и квалификации сотрудников. Все-таки работа с инвалидами требует особых условий. Нина Дергачева, жительница Выборга

Здравоохранение и социальная защита находятся в ведении региона, но добрая идея была реализована. Администрация муниципального уровня обратилась в правительство Ленобласти. На региональном уровне принято принципиальное решение о поддержке: за 4 месяца вопрос разрешился положительно.

По поручению главы администрации мы обратились в областной комитет физкультуры и спорта. Нашли полное понимание с председателем комитета. Наш бассейн будет использоваться максимально для всех категорий. Сейчас достигнуто принципиальное решение по работе с людьми с инвалидностью. Мы направляем сотрудника на переподготовку в Петербург в университет, чтобы освоить это направление Николай Шишкин, заместитель главы администрации

Отметим, что в Выборге много неравнодушных людей, которые приходят на прием к главе администрации районного уровня с общественно значимыми вопросами. Одно из таких предложений прозвучало на майском приеме населения. Жительница Выборга рассказала Геннадию Орлову, что инициативная группа собрала 5000 подписей и обратилась к президенту РФ по поводу открытия в городе хосписа. Жительница планирует также обратиться с этой инициативой в правительство Ленобласти. Не исключено, что и эта гражданская инициатива реализуется.

Видео: Piter.TV