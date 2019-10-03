В Выборге зафиксирован очередной акт вандализма

На набережной 30-го Гвардейского Корпуса сломано ограждение. Две секции чугунного литья под Петровским мостом были выломаны из гранитных оснований и сброшены в акваторию. Комитет по городскому хозяйству администрации Выборгского района предпринимает меры по восстановлению утраченных элементов ограждения.

"Сроки восстановления ограждения будут зависеть от того, в каком состоянии окажется поднятый из воды фрагмент. В случае, если чугунное ограждение восстановлению не подлежит, потребуется изготовить новое"

Алексей Туркин, председатель комитета по городскому хозяйству районной администрации

В настоящее время участок обозначен сигнальной лентой, а так же дополнительно будет установлено временное ограждение участка. По предварительной оценке, ущерб муниципальному имуществу составил порядка 120 000 рублей. Администрация Выборгского района просит откликнуться свидетелей происшествия.

Заявление о факте вандализма направлено в полицию.

Видео: Piter.tv