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В Выборге зафиксирован очередной акт вандализма

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На набережной 30-го Гвардейского Корпуса сломано ограждение. Две секции чугунного литья под Петровским мостом были выломаны из гранитных оснований и сброшены в акваторию. Комитет по городскому хозяйству администрации Выборгского района предпринимает меры по восстановлению утраченных элементов ограждения.

"Сроки восстановления ограждения будут зависеть от того, в каком состоянии окажется поднятый из воды фрагмент. В случае, если чугунное ограждение восстановлению не подлежит, потребуется изготовить новое"
Алексей Туркин, председатель комитета по городскому хозяйству районной администрации 

В настоящее время участок обозначен сигнальной лентой, а так же дополнительно будет установлено временное ограждение участка. По предварительной оценке, ущерб муниципальному имуществу составил порядка 120 000 рублей. Администрация Выборгского района просит откликнуться свидетелей происшествия. 
Заявление о факте вандализма направлено в полицию.

Видео: Piter.tv

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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