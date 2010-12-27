В Выборге встретились специалисты ветеринарных служб

Всех собравшихся поприветствовали первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович и руководитель АПК Надежда Литвиненко.

В минувшую пятницу в большом зале совета депутатов прошло совещание специалистов станций по борьбе с болезнями животных Выборгского и Приозерского районов по итогам 2018 года и задачам на 2019 год.

В мероприятии также приняли участие представители Управления ветеринарии Ленинградской области, администрации МО "Выборгский район" и др.

Всех собравшихся поприветствовали первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович и руководитель АПК Надежда Литвиненко.

Выборгский район в объеме реализации сельскохозяйственной продукции занимает второе место в Ленинградской области. В 2018 году наши аграрии лидировали по ряду показателей. Так, вклад района в областной объем производства яйца составляет 40%, в рыбоводстве - 50%, в рыболовстве - 82%. Сельхозпредприятиям оказывается различная помощь, в том числе ветеринарной службой района. Владимир Рошкович, глава районной администрации

В рамках совещания участники обсудили эффективность противоэпизоотических мероприятий, лабораторно-диагностическую деятельность, результаты внедрения системы автоматизации учета лабораторных испытаний и др.

Как отметил и.о. начальника ГБУЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района" Александр Русских, в течение многих лет на территории нашего района поддерживается благополучная эпизоотическая ситуация. Этому способствует реализация разработанной системы специфических ветеринарно-профилактических мер. Отделом аграрной политики администрации совместно с ветеринарной службой района ведется строгий контроль по выполнению всех противоэпизоотических мероприятий.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО