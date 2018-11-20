В Выборге вручили паспорта 14-летним гражданам

В мероприятии также приняли участие представители городской администрации, родители и родные ребят, представители СМИ.

В минувшую среду, 30 января, в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" прошло торжественное вручение первых паспортов молодым выборжанам, которым исполнилось 14 лет. Свои первые паспорта получили 24 школьника, сообщает пресс-служба региона.

В мероприятии также приняли участие представители городской администрации, родители и родные ребят, представители СМИ.

Обращаясь к молодым людям, руководитель общественной приемной округа №7 Игорь Демкин отметил, что получив свой первый паспорт, ребята становятся полноправными гражданами нашей великой страны. Он выразил уверенность в том, что выборгская молодежь готова с честью нести звание гражданина России.

Не обошлось и без подарков - каждый из ребят получил Конституцию РФ.

Отметим, мероприятие было приурочено к 75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

По словам организаторов мероприятия, подобные вручения паспортов в торжественной обстановке способствуют развитию гражданского сознания молодых людей, зарождают в них основы патриотизма и высокой морали.

Источник: городская администрация