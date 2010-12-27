В Выборге водитель сбил старушку

Инцидент случился на нерегулируемом участке трассы.

В минувший понедельник, четвертого марта примерно в час дня в Выборге водитель наехал на женщину пенсионного возраста. Инцидент случился на нерегулируемом участке трассы на улице Некрасова. Об этом сообщает сетевое издание "Онлайн47".

Выезжая с парковки, 35-летний владелец немецкого авто сбил 86-летнюю женщину. После осмотра пострадавшей врачи классифицировали её состояние здоровья как удовлетворительное и отпустили домой.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту.

Источник: сетевое издание "Онлайн47"