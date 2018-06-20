В Выборге установят тысячу новых уличных фонарей

Энергосервисный контракт администрацией Выборгского района был заключен в декабре прошлого года. Правительство Ленобласти назвало его самым крупным на территории региона в 2018 году.

Во всем Выборге заменят уличные фонари. Установка 1000 новых светильников начинается с 24 апреля.

Во вторник, 23 апреля, после 22 часов вечера, на улицах города, где проводится тестирование новых светодиодных светильников, прошла рабочая встреча заместителя главы администрации Выборгского района Дмитрия Самойленко с исполнителями энергосервисного контракта - ООО "Юнистар".

Группу проверки от московской организации, специализирующейся на проектировании и внедрении сложных инженерных систем "под ключ", входили генеральный директор, руководитель проекта, представители технической поддержки проекта, обследования проекта и представители производства светильников.

Проведена повторная оценка уровня освещенности на улицах, где установлено новое оборудование. Рассматривались также организационные вопросы. В частности: установка дополнительных и замена аварийных опор освещения, автоматизация системы управления, темпы работ и др.

Мы планируем уложиться в срок по исполнению контракта: к 30 июня. С 24 апреля начинается установка светильников в более интенсивном темпе. На следующей неделе придет третья партия – еще 1000 фонарей. Всего будет установлено свыше 3000 светильников, а также регулировка яркости светодиодов по той модели, которая реализована в городах Финляндии. сообщила Наталья Иванова, коммерческий директор ООО "Инлайт"

Напомним, энергосервисный контракт администрацией Выборгского района был заключен в декабре прошлого года. Правительство Ленобласти назвало его самым крупным на территории региона в 2018 году.

Модернизация системы внешнего освещения включает не только замену светильников, но установку автоматической системы управления. Используемое в настоящее время оборудование морально устарело, существуют сложности в переводе часов и неравномерность подключения. Новое оборудование позволит уйти от ручного управления при переводе времени и осуществлять контроль за работоспособностью линии в режиме реального времени.

Отметим, в 2018-2019 годах по программе "Формирование комфортной городской среды" в Выборге были установлены новые опоры с фонарями в парке Ленина, бульваре Кутузова, центральной части выборга и во дворах, которые благоустраивались по этой программе. Таким образом, планомерно за 3 года в Выборге будут обновлены практически все объекты уличного освещения.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО