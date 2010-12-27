В Выборге усовершенствуют систему расселения граждан из аварийного жилья

Расселению аварийного жилья также поможет покупка квартир в новостройках, где Ленинградская область выступает одной из сторон долевого строительства.

Ленинградская область дополняет возможные механизмы расселения граждан из аварийного жилья.

На видеоконференции с главами муниципальных образований губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что при выборе способов переселения необходимо учитывать все условия, возникающие при обеспечении жилищных прав граждан.

При проектировании многоквартирных домов должно быть предусмотрено наличие у некоторых ленинградцев сертификатов на улучшение жилищных условий, а также условий для проживания инвалидов и детей-сирот. уточнил глава региона

Расселению аварийного жилья также поможет покупка квартир в новостройках, где Ленинградская область выступает одной из сторон долевого строительства. При этом у жителей аварийных домов останется право выбрать иной способ переселения, в том числе — получить квартиру на вторичном рынке.

Всего по новой программе расселения аварийных домов региона утверждено четыре способа переселения: участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение помещений в готовом жилье у застройщика или на вторичном рынке, а также выкуп помещений у собственников.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Фото: Илья Хапричков