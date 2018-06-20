В Выборге стартовали весенние работы по уборке города

Уборку дворовой территории обязаны организовать управляющие организации, привлеченные собственниками для организации содержания общедомового имущества.

В минувший понедельник, 8 апреля, в администрации Выборгского района прошло совещание с участием коммунальных предприятий и дорожных служб по поводу уборки городских территорий.

Заместитель главы районной администрации Дмитрий Самойленко отметил, что за выходные на номер единой дежурно-диспетчерской службы поступили жалобы жителей. Председатель комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин сообщил, что в пятницу, 5 апреля, на бульваре Кутузова были приостановлены работы в связи с тем, что они производилось с интенсивной запыленностью. Предъявлены требования изменить технологию очистки улиц и дорог от пыли.

Начальник отдела благоустройства Вячеслав Костенко отметил, что по итогам проверок исполнителям акты предъявляются с фотофиксацией и перечислил ряд претензий по содержанию газонов. Отказано в выдаче ордеров на дальнейшее производство работ всем коммунальным предприятиям, которые производили ремонтно-восстановительные работы со вскрытием асфальтового покрытия.

Претензии были выражены по поводу наличия многочисленных ям и провалов на дорогах вблизи объектов водоснабжения. Представители филиала в Выборге Леноблводоканала обязались довести до руководства требования администрации Выборгского района. Напомним, на прошлой неделе были установлены сроки на устранение всех дефектов. На ремонт дано 30 дней.

Также установлены сроки на исполнение гарантийных обязательств дорожных фирм, выполнявших ремонт в предыдущие годы. Таких дорог в Выборге 54.

Обсуждались также жалобы жителей по поводу дворов. Отметим, что уборку дворовой территории обязаны организовать управляющие организации, привлеченные собственниками для организации содержания общедомового имущества. Практика показывает, что там, где управляющие организации ответственно подходят к исполнению своих обязанностей, проблемы во взаимоотношениях с жильцами разрешаются.

По итогам совещания дан ряд поручений профильным комитетам по поводу организации контрольных мероприятий и руководителям подрядных организаций, ответственным за уборку города. В частности, Дмитрий Самойленко потребовал усилить интенсивность работ и обеспечить контроль за исполнением установленных сроков. В противном случае будут выставлены штрафные санкции исполнителям.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО