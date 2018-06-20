В Выборге стартовала череда генеральных уборок во дворах

В выходные также выходят на первые субботники предприятия и организации.

В Выборге свыше 1000 домов. Их обслуживают более 70 управляющих организаций. Традиционно весной, после таяния снега, дворы становятся неуютными и жители ждут, когда начнется уборка окурков, пакетов с бутылками, валяющихся во дворе, строительного мусора, осколков и другой грязи.

Весенние работы по уборке дворовых территорий начались. Управляющие компании ведут уборку дворов.

В выходные, с 20 по 21 апреля, ряд из них приглашают жителей на субботники. Напомним, общегородской субботник в Выборге объявлен с 19 апреля. Он продлится до 18 мая. Весь этот период люди могут на деле подтвердить свою любовь к Выборгу, откликнувшись на призыв привести в порядок свой двор.

Председатель комитета по городскому хозяйству администрации Выборгского района Алексей Туркин на заседании Общественного совета по ЖКХ, которое прошло 18 апреля, отметил, что всем ТСЖ и управляющим организациям направлены уведомления об открытии общегородского субботника и выразил благодарность тем их них, которые откликнулись. Он отметил, что в Выборге достаточно много добросовестных управляющих организаций, которые уже начали весенние работы, проводят санитарную уборку дворовых территорий.

В частности, ООО "УправДом" в ближайшие выходные присоединяется к общегородскому субботнику.

Мы обслуживаем 12 домов. Санитарное содержание и уборка территорий проводятся круглогодично, силами дворников. Их задача заключается в уборке газонов, подметании тротуаров, асфальта вокруг дома. Во время летнего периода – покос травы. Газоны, асфальт, тротуары должны быть чистыми. В дворники молодые не идут. Держатся люди советской закалки, с высоким уровнем ответственности и не боящиеся трудностей. Давайте будем бережно относиться к труду дворника и сохранять чистоту, аккуратно относиться к собственному имуществу, к территории двора. рассказывает мастер ООО "УправДом"

У дворника круглый год работы много. Есть люди, которые благодарны, замечают, что дворник трудится. Но многие, к сожалению, не хранят чистоту. В советские годы мусора было меньше. Стеклянные бутылки люди сдавали, пивных банок не было, да и всяческих упаковок тоже. Никто не выбрасывал на улицу строительный мусор. Теперь где отдыхают, там и оставляют банки, бутылки, окурки, бумагу, коробки. Порядок во дворе - это совместная работа дворников и жильцов. Хотелось бы, чтобы жители хотя бы не мусорили, таким образом, поддерживая чистоту, которую создает дворник. Предприятий много менялось, начальники, названия менялись, но как работала на этих трех дворах, так и работают. дворник Наталья Кронгауз ( на протяжении 23 лет она убирает 3 двора в поселке Калинина)

В выходные также выходят на первые субботники предприятия и организации. Жителям Выборга, которые создают собственные инициативные группы для уборки избранных ими территорий, рекомендуется обращаться в отдел благоустройства администрации Выборгского района по поводу вывоза мусора.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО