В Выборге состоялся координационный совет по развитию туризма

Вела заседание председатель комитета экономики и инвестиций администрации МО "Выборгский район" Надежда Людвикова.

За круглым столом собрались представители районной администрации, руководители музеев, городских турфирм, предприниматели и другие.

Вела заседание председатель комитета экономики и инвестиций администрации МО "Выборгский район" Надежда Людвикова. Она рассказала о концепции развития туристической сферы в Выборге, а также ее приоритетных и перспективных направлениях.

За 2018 год Выборгский район посетили порядка 750 тысяч туристов и экскурсантов, из них – более 50 тысяч иностранцев. За счет сферы туризма в Выборгском районе в консолидированный бюджет страны поступило налоговых исчислений порядка 220 млн. рублей, в том числе – более 42 млн. рублей в бюджет области, и более 43 млн. рублей – в местный бюджет. отметила Надежда Людвикова

В рамках заседания состоялась презентация проекта "Королевская гавань".

Генеральный директор ООО "Порт Логистик" Ольга Ансберг рассказала о перспективах развития морского туризма в Выборге и возможности регулярной круизной навигации.

Помощник главы администрации МО "Выборгский район" Олег Лиховидов сообщил собравшимся об этапах создания города-музея на территории исторического поселения федерального значения Выборг. Кроме того, он рассказал об организации велотуризма на территории города. В частности, провел презентацию строительства велодорожки и инфраструктуры в рамках реализации проекта по благоустройству Смоляного мыса.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО