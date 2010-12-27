В Выборге состоялось заседание противоэпизоотической комиссии

Как отметили специалисты, район является благополучным по эпизоотическому состоянию.

Во вторник, 12 февраля, 2019 года отделом аграрной политики администрации совместно с ветеринарной службой района проведено заседание противоэпизоотической комиссии по недопущению возникновения очагов птичьего гриппа в Выборгском районе.

Как отметили специалисты, район является благополучным по эпизоотическому состоянию. И.о. начальника ГБУЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района" Александр Русских сказал, что все крупные птицефабрики района работают в закрытом режиме. В личных подсобных хозяйствах граждан, находящихся вблизи птицефабрик, запрещено содержание домашней птицы.

Руководитель АПК района Надежда Литвиненко рассказала, что Выборгский район является лидером в производстве яйца (40% от объема региона). В 2018 году произведен 1 млрд. 235 млн. штук яиц, на 4% больше прошлого года. Также производится более 30 тысяч тонн мяса птицы. В районе поголовье птиц составляет более 7 млн. голов, поэтому необходимо соблюдать все профилактические мероприятия по их содержанию.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО