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Видео: в Выборге состоялась IV интеллектуальная игра "Начинающий фермер"

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Главными участниками соревнований юных агрономов стали выпускники курсов средних специальных учебных заведений.

Сегодня, 4 марта, в Выборге состоялась IV интеллектуальная игра "Начинающий фермер". Главными участниками соревнований юных агрономов стали выпускники курсов средних специальных учебных заведений. На мероприятии удалось присутствовать корреспонденту Piter.TV.

Основной целью интеллектуальной игры стало развитие у учащихся навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и умения работать в команде. При этом основными направлениями "Начинающего фермера" являются животноводство, птицеводство. рыбная ловля, пчеловодства, растениеводство, садоводство, ландшафтный дизайн, полеводство, овощеводство, агротуризм.

Само мероприятие прошло под эгидой Общероссийской молодежная общественная организация "Российский союз сельской молодежи".

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района, Картина дня,

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