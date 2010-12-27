В Выборге состоится отборочный этап конкурса чтецов "Открой рот"

Принять участие в конкурсе может каждый желающий, достигший совершеннолетия.

В предстоящую субботу, 16 марта, в центральной городской библиотеке Алвара Аалто города Выборга проведут отборочный этап чемпионата конкурса чтецов на русском языке с броским названием "Открой рот". Отметим, что начало мероприятия запланировано на четыре часа дня.

Принять участие в конкурсе может каждый желающий, достигший совершеннолетия. Участие в чемпионате абсолютно бесплатное.

По правилам чемпионата, необходимо зарегистрироваться на сайте: http://www.biblioring.ru/join. Победители отборочного тура примут участие в финале чемпионата, который состоится летом 2019 года в Москве. Организатором мероприятия является Ассоциация "Межрегиональная федерация чтения".

Источник: районная пресс-служба