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В Выборге состоится молодежный марафон "МММ-2019. ЗОЖ"
Сегодня, 21:53
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KaterinaKono13

В Выборге состоится молодежный марафон "МММ-2019. ЗОЖ"

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Даты проведения марафона: двадцатого и двадцать первого апреля. 

В Выборгском районе начинается восьмой открытый межмуниципальный молодежный марафон "МММ - 2019. ЗОЖ". Местом проведения марафона выбран оздоровительный лагерь под названием "Волна". Даты проведения марафона: двадцатого и двадцать первого апреля. 

Молодежные советы муниципальных образований Выборгского соберутся вместе, чтобы показать свои таланты, подебатировать и посоревноваться. Лучшая команда будет выявлена после соревнований в восьми конкурсных номинациях: интересная визитная карточка "ЗОЖ в нашем поселении", конкурс интервью "Выход в эфир", креативно-спортивные соревнования, домашнее задание, конкурс на креативное мышление "Взрыв мозга", дебаты, капустник "Назад в 90-е", интеллектуальная игра.

Одержавшие победу, а также призовые места смогут получить специализированные подарки, а также памятные дипломы. 

Организаторами марафона выступают муниципальный комитет спорта и молодежной политики, а также МАУ "Дом молодежи".

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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