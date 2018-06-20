В Выборге состоится молодежный марафон "МММ-2019. ЗОЖ"

Даты проведения марафона: двадцатого и двадцать первого апреля.

В Выборгском районе начинается восьмой открытый межмуниципальный молодежный марафон "МММ - 2019. ЗОЖ". Местом проведения марафона выбран оздоровительный лагерь под названием "Волна". Даты проведения марафона: двадцатого и двадцать первого апреля.

Молодежные советы муниципальных образований Выборгского соберутся вместе, чтобы показать свои таланты, подебатировать и посоревноваться. Лучшая команда будет выявлена после соревнований в восьми конкурсных номинациях: интересная визитная карточка "ЗОЖ в нашем поселении", конкурс интервью "Выход в эфир", креативно-спортивные соревнования, домашнее задание, конкурс на креативное мышление "Взрыв мозга", дебаты, капустник "Назад в 90-е", интеллектуальная игра.

Одержавшие победу, а также призовые места смогут получить специализированные подарки, а также памятные дипломы.