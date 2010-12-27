В Выборге состоится экоквест в ковбойском стиле

Шерифы и ковбои будут конкурировать за "мусорные прииски" на Батарейное горе Выборга 26 августа. Лучшим из лучших обещают призы.

Экоквест "Чистое ранчо: ковбои и индейцы" пройдет 26 августа на Батарейной горе Выборга. Собравшиеся команды поделятся на шерифов и ковбоев и будут бороться с мусором. Как обещают организаторы, жители Выборга объединятся в команды, чтобы найти "мусорные прииски", а после - совместно примут участие в тематическом интерактиве и пикнике.

Начало мероприятия запланировано на 11:30 в воскресенье, 26 августа. Регистрация команд продолжается на сайте и в группе предстоящего квеста.

Такой необычный способ убирать залежи бытовых отходов придумали активист чистоты Дмитрий Иоффе из Петербурга. С 2014 года, когда первый квест прошел на Вуоксе было проедено 245 игр в 97 городах, а о необычной инициативе написало множество уважаемых СМИ России. По уверениям организаторов, игроки собрали 420 тонн отходов, часть из которых была отправлена на переработку.

Выборг тоже принимает игру не впервые. В 2017 году подобное мероприятие уже проходило. В квеста тогда приняло участие 66 человек. В ходе игры активисты за 2 часа собрали 154 мешка мусора, 100 из которых отправили на дальнейшую сортировку и переработку.

Фото: группа Экоквест "Чистое ранчо: ковбои и индейцы" ВКонтакте