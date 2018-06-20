В Выборге снимают сериал "Канцелярская крыса"

В минувшую субботу, 30 марта, в Выборге прошли съёмки нашумевшего сериала "Канцелярская крыса". Информация об этом появилась в аккаунте Instagramm "Интересные события в Выборге".
В съемочной группе приняли участие звезды сериала Константин Стрельников и Кирилл Полухин, а также массовочная группа актеров из Выборга.
В остросюжетном детективе "Канцелярская крыса" герой Константина Стрельникова борется с коррупцией и расследует убийство друга.
Источник: "Интересные события в Выборге"
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