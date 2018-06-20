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В Выборге снимают сериал "Канцелярская крыса"
Сегодня, 18:18
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KaterinaKono13

В Выборге снимают сериал "Канцелярская крыса"

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В съемочной группе приняли участие звезды сериала Константин Стрельников и Кирилл Полухин, а также массовочная группа актеров из Выборга.

В минувшую субботу, 30 марта, в Выборге прошли съёмки нашумевшего сериала "Канцелярская крыса". Информация об этом появилась в аккаунте Instagramm "Интересные события в Выборге". 

В съемочной группе приняли участие звезды сериала Константин Стрельников и Кирилл Полухин, а также массовочная группа актеров из Выборга.

В остросюжетном детективе "Канцелярская крыса" герой Константина Стрельникова борется с коррупцией и расследует убийство друга.

Источник: "Интересные события в Выборге"

Теги: выборг, канцелярская крыса, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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