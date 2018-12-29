В Выборге скончалась посетительница лавки сладостей

По предположениям судмедэкспертов, смерть произошла в результате приступа астмы.

В прошедшее воскресенье, 27 января, в лавке сладких товаров "Сладкоежка" в Выборге скончалась посетительница. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.Spb".

Как стало известно, женщина зашла в магазин по Крепостной улице, немного позже ей стало плохо. Она пыталась воспользоваться ингалятором, но это не помогло. На место приехали две бригады скорой помощи, однако медики уже ничего не смогли сделать. Пострадавшая скончалась прямо в магазине.

По предположениям судмедэкспертов, смерть произошла в результате приступа астмы. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы также разыскивают близких и родных погибшей. Ее личность на данный момент не установлена.

Известно, что женщина была прописана на Приморской улице Выборга.

Источник: сетевое издание "Gazeta.Spb"