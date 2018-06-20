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В Выборге родители обеспокоены играми детей около открытого электрического щитка
Вчера, 23:24
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KaterinaKono13

В Выборге родители обеспокоены играми детей около открытого электрического щитка

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В редакцию обратился читатель, который рассказал, что на Крепостной улице, 16, рядом с банком ВТБ, в Выборге открыт электрический щиток.

Жители Выборга заметили открытый электрический щиток в исторической части города. Собеседник издания отметил, что видел, как в щиток заглядывали дети

В редакцию обратился читатель, который рассказал, что на Крепостной улице, 16, рядом с банком ВТБ, в Выборге открыт электрический щиток.

Не первый день вижу, что щиток на Крепостной открыт. И ни разу там не замечал коммунальщиков, которые должны по логике его закрыть.

рассказал журналисту местный житель Александр

Местный житель уточнил, что дети периодически пользуются случаем и заглядывают в щиток. Примечательно, что он открыт для юных выборжцев уже не первый день.

Я сам видел, что туда заглядывают дети. И ни один раз. Не знаю, чего дожидаются местные власти.

заключил выборжец

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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