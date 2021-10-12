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В Выборге реставрация башни Святого Олафа завершилась на 70%
Сегодня, 12:50
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге реставрация башни Святого Олафа завершилась на 70%

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Полностью реставрационные работы завершатся к концу 2024 года.

В главной башне Выборгского замка продолжаются работы по вычинке внутренней кладки. Специалисты уже выполнили более 70% реставрационных объёмов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Реставрация башни Олафа, которая стартовала в марте 2021 года, включает в себя также ремонт фасадов башни, где со стороны моря наблюдается отслоение обмазки, установку лестницы и панорамного лифта, предназначенного для маломобильного населения.

Полностью реставрационные работы завершатся к концу 2024 года.

Также стало известно, что в 2023 году в Ленобласти благоустроят более 100 общественных пространств.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: башня олафа, выборгский замок
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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