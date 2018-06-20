В Выборге прошло заседание по вопросам капремонта

Участниками диалога стали представители жильцов домов, управляющих организаций и ТСЖ, подрядчики-исполнители, главы администраций муниципальных образований, представители регионального Фонда капитального ремонта, правительства Ленинградской области.

Вчера, 28 марта, в Выборге прошло совещание по вопросам капремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В связи с неоднократными обращениями жителей в администрацию Выборгского района, проживающих в домах, которые ремонтировались в 2018 году в Выборге, были приглашены все стороны, чтобы рассмотреть спорные вопросы. отметил заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко, открывая совещание

Участниками диалога стали представители жильцов домов, в которых проводился капитальный ремонт в 2018 году, управляющих организаций и ТСЖ, обслуживающих эти дома, подрядчики-исполнители, главы администраций муниципальных образований, представители регионального Фонда капитального ремонта, правительства Ленинградской области.

Рассматривался каждый адрес, где проводился капремонт в 2018 году. Отмечено, что из всего объема работ в Выборге выполнено около половины. Приняты работы по адресам: ул. Крепостная, д. 37, ул. Железнодорожная, д. 4, ул. Северная, д. 8, Ленинградский пр., д. 14 и 16. По двум адресам приемка прошла только по отдельным видам работ: на Ленинградском, 31 приняты работы ремонту сетей теплоснабжения, на пр. Ленина, 18 — ремонт инженерных сетей.

Были высказаны претензии, пожелания, заслушивались возражения подрядчиков, после чего представительством Ленобласти был дан ряд поручений Фонду капитального ремонта.

Приняты решения: производить своевременное актирование и по окончании работ возмещение затрат на ремонт залитых помещений. В отношении спорных случаев рекомендовано руководствоваться оценкой независимой экспертизы; до 29 марта предоставить информацию правительству Ленобласти о сроках устранения всех недостатков и окончанию капитального ремонта.

В третьей части совещания совместно с представителями профильных комитетов администрации Выборгского района и руководителями управляющих организаций, от которых поступили заявки на капремонт, рассматривался объем необходимых мероприятий для включения в состав краткосрочной программы капремонта Ленобласти заявленных объектов.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Сергей Кузьмин дал ряд поручений Фонду капремонта.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО