В Выборге прошло заседание координационного комитета содействия занятости населения

За прошлый год через Центр занятости работодатели Выборгского района заявили более 13 000 вакансий.

В администрации Выборгского района прошло заседание координационного комитета содействия занятости населения. С информацией перед работодателями Выбора и района выступили представители Центра занятости населения.

Цель проведения мероприятия — повышение информированности работодателей по вопросам, возникающим при трудоустройстве инвалидов, выпускников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, а также поддержкам, которые оказывает государство в рамках предоставления субсидий. отметила ведущий инспектор выборгского филиала областного Центра занятости населения Маргарита Финогенова

Участниками диалога стали представители выборгских предпринимателей, промышленной сферы и учреждений средне-специального и высшего образования, бизнес-сообщества, а также руководители профильных комитетов администрации Выборгского района.

Рассматривались вопросы предоставления льгот работодателям при трудоустройстве инвалидов, субсидирования для оборудования рабочих мест для инвалидов и другие вопросы, связанные с организацией трудоустройства. Также в рамках семинара участников познакомили с изменениями, которые введены законодательством Российской Федерации с 2019 года.

Напомним, Выборгский филиал Центра занятости на протяжении ряда лет демонстрирует лучшие показатели в Ленобласти по уровню содействия в трудоустройстве населения. Официальный уровень безработицы в 2018 году в Выборгском районе составил 0,21%. Среднеобластной показатель составляет 0,3%.

За прошлый год через Центр занятости работодатели Выборгского района заявили более 13 000 вакансий. За содействием в трудоустройстве со всего Выборгского района через Центр занятости населения трудоустраивались 2238 человек. Средняя продолжительность периода поиска работы составила 4 месяца.

При поддержке Центра безработные граждане осваивают новую профессию: собственный бизнес, трудоустраиваются граждане с ограниченными возможностями по здоровью.

Руководители всех муниципальных образований Выборгского района проявляют внимание вопросам сохранения уровня занятости населения, а также повышению эффективности и качества предоставления государственных услуг в сфере занятости населения работодателям и гражданам.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО