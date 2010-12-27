В Выборге прошло заседание антинаркотической комиссии

Участники заседания обсудили работу Ленинградского областного благотворительного общественного фонда "Бетель" в сфере социальной реабилитации наркозависимых.

Состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии муниципального образования "Выборгский район". Вел совещание начальник управления безопасности районной администрации Игорь Чернов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участники заседания обсудили работу Ленинградского областного благотворительного общественного фонда "Бетель" в сфере социальной реабилитации наркозависимых. На территории Выборгского района действует три филиала организации: Дом милосердия в г. Выборге, Центры реабилитации для наркозависимых в п. Малышево и п. Новинки.

В Дом милосердия (ул. Большая Гвардейская, д.33) за день обращаются от 12 до 20 человек, нуждающихся в социальной помощи. Здесь желающие могут принять душ, постричься, получить питание, одежду и обувь. Кроме того, тут оказывают первую медицинскую помощь и, при необходимости, обеспечат сопровождение на лечение в Центральную районную больницу. Также волонтеры помогают с восстановлением утраченных документов, обращением за консультацией к наркологу, психиатру и т.д.

Представители благотворительной организации отметили, что за помощью могут обратиться не только люди без определенного места жительства, но и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Руководитель ЛОБОФ "Бетель" выразил благодарность районной администрации за предоставленные помещения для Дома милосердия и реабилитационного центра в п. Новинки.

Заместитель председателя комитета образования Елена Талик рассказала об организации раннего выявления потребителей наркотиков в образовательных учреждениях. Система диагностики употребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся состоит из двух этапов: социально-психологическое и лабораторное тестирования.

На первом этапе школьникам в возрасте от 13 лет и старше предлагают пройти добровольное анонимное анкетирование. Вопросы разработаны профессиональными психологами с учетом возрастных особенностей учащихся.

В период с 12 ноября 2018 г. по 21 января 2019 г., было проанкетировано порядка 5500 школьников, что составило 96,7% от общего числа подлежащих тестированию. По результатам тестирования наиболее доступными в приобретении среди психоактивных веществ оказались сигареты - 20,5%, на втором месте алкоголь - 16,1%.

Результаты лабораторного тестирования предназначены, в первую очередь, для родителей. В образовательные организации данная информация не поступает.

Несмотря на актуальность проблемы наркомании, многие родители до сих пор остаются некомпетентными как в вопросах наркозависимости, так и в вопросах ее профилактики. Согласие школы, учащихся и родителей на участие в тестировании формирует отношение общества к этой проблеме. Цель – не выявить наркопотребителей, а предупредить распространение этого зла среди наших детей. отметила Елена Талик

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО