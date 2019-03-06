Во втором вопросе участники обсудили всероссийскую перепись населения в 2020 году.

Сегодня, 6 марта, в Выборге прошло совещание с главами администраций городских и сельских поселений Выборгского района. Отметим, что заседание носит регулярный характер и проходит ежемесячно, как правило, в первую среду каждого месяца.



На повестке дня обсуждались 2 основных вопроса. Первым из которых стали действия представителей органов местного самоуправления в период разрушения ледового покрытия и начала половодья.



Во втором вопросе участники обсудили всероссийскую перепись населения в 2020 году.

Видео: Piter.TV