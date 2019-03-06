  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Вчера, 23:25
89
KaterinaKono13
Код вставки плеера

В Выборге прошло совещание с главами администраций городских и сельских поселений

0 0

Во втором вопросе участники обсудили всероссийскую перепись населения в 2020 году.

Сегодня, 6 марта, в Выборге прошло совещание с главами администраций городских и сельских поселений Выборгского района. Отметим, что заседание носит регулярный характер и проходит ежемесячно, как правило, в первую среду каждого месяца.

На повестке дня обсуждались 2 основных вопроса. Первым из которых стали действия представителей органов местного самоуправления в период разрушения ледового покрытия и начала половодья.

Во втором вопросе участники обсудили всероссийскую перепись населения в 2020 году.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, новости выборга, новости выборгского района, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

Оставить комментарий