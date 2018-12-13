В Выборге прошли публичные слушания по исполнению бюджета в 2018 году

С докладом выступила заместитель председателя комитета финансов районной администрации Галина Жукова.

Сегодня в Выборге прошли публичные слушания по исполнению бюджета МО "Выборгский район" и МО "Город Выборг" за 2018 год.

Презентация главного финансового документа состоялась в большом зале совета депутатов, на Крепостной, 35.

С докладом выступила заместитель председателя комитета финансов районной администрации Галина Жукова.

Были представлены основные характеристики местного бюджета на 2018 год. Напомним, главный финансовый документ муниципальных образований формируется в соответствии с основными задачами, обозначенными в Послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года, основными направлениями бюджетной политики на 2018 год, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Выборгского района на предстоящие годы, муниципальными программами.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО